Над Белгородской областью сбили сразу три вражеских БПЛА

Три беспилотника были замечены в небе над Белгородской областью вечером вторника, 5 декабря. Об этом в своем официальном канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, при обнаружении вражеских летательных аппаратов сработала система ПВО, потом все три украинских беспилотника сразу были сбиты. По предварительной информации, никто не пострадал.

Спецслужбы и чиновники еще проводят осмотр мест происшествий. По предварительным данным, из-за падения обломков был поврежден один автомобиль, который стоял в поселке Репный.