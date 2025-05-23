Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника

Над территорией Белгородской области силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили два вражеских беспилотника. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в телеграм-канале.

По информации оборонного ведомства, дроны были ликвидированы около 19:30 мск.

Ранее о том, что в Белгородской области произошла атака БПЛА, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его информации, в Шебекино один из вражеских дронов взорвался прямо на территории предприятия, в результате чего были повреждены остекление административного здания и припаркованный автомобиль.

Кроем того, атака FPV-дрона была зафиксирована в селе Новая Таволжанка, где повреждения получило сельхозпредприятие. Пострадали и от атаки дронов поселок Уразово в Валуйском округе, село Соболевка и Глотово.

Ранее сообщалось, что обломки сбитых над Ельцом беспилотника вызвали возгорание в промышленной зоне.