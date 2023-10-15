Над Белгородской областью уничтожили два вражеских беспилотника

Два беспилотника, запущенных с территории Украины, засекли в небе над Белгородской областью. Подробности в своем канале привели глава региона и Минобороны России 15 октября.

Так, около 14 часов воскресенья дежурные средства ПВО пресекли попытку ВСУ устроить теракт на российской территории и уничтожили два беспилотника самолетного типа в небе над Белгородской областью.

На данный момент о пострадавших не сообщается, как и о каких-либо разрушениях. Подробности уточняются.