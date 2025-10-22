Над Брянской и Курской областями уничтожили 15 вражеских беспилотников

Противовоздушная оборона днем среды, 22 октября, перехватила над Брянской и Курской областями 15 беспилотников противника. Об этом сообщили в своем телеграм-канале представители Министерства обороны.

По утверждению военных, ВСУ предприняли новые попытки террористических ударов по российским регионам.

«В период с 11:00 мск до 13:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указали они.

При этом 13 дронов были сбиты над территорией Брянской области, над Курской областью нейтрализовали еще два БПЛА.

Ранее Минобороны сообщило о 55 сбитых беспилотниках ВСУ в ночь на 21 октября. Больше всего БПЛА, 34 единицы, было перехвачено над Ростовской областью.