Российская ПВО сбила за прошедшую ночь 55 украинских БПЛА
Минобороны: ПВО уничтожила 55 БПЛА над российскими регионами за ночь
Фото: [istockphoto.comshcherbak/volodymyr]
На протяжении ночи на вторник, 21 октября, российская противовоздушная оборона уничтожила над регионами России 55 дронов неприятеля. Об этом сообщило в своем телеграм-канале Министерство обороны.
По утверждению военных, украинская армия вновь пыталась массово наносить удары по объектам на территории России, но противовоздушная оборона была наготове и отразила атаки неприятеля.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указали они в микроблоге.
Над Ростовской областью было уничтожено 34 беспилотника. Над акваторией Черного моря сбили семь БПЛА. Шесть дронов перехватили в Воронежской области. Еще по три удалось нейтрализовать в Краснодарском крае и Липецкой области. Два летательных аппаратов уничтожили над территорией Республики Крым.
Ранее Минобороны сообщило о семи сбитых беспилотниках в ночь на 20 октября. Больше всего БПЛА, три единицы, было перехвачено над Крымским полуостровом.