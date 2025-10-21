Российская ПВО сбила за прошедшую ночь 55 украинских БПЛА

На протяжении ночи на вторник, 21 октября, российская противовоздушная оборона уничтожила над регионами России 55 дронов неприятеля. Об этом сообщило в своем телеграм-канале Министерство обороны.

По утверждению военных, украинская армия вновь пыталась массово наносить удары по объектам на территории России, но противовоздушная оборона была наготове и отразила атаки неприятеля.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указали они в микроблоге.

Над Ростовской областью было уничтожено 34 беспилотника. Над акваторией Черного моря сбили семь БПЛА. Шесть дронов перехватили в Воронежской области. Еще по три удалось нейтрализовать в Краснодарском крае и Липецкой области. Два летательных аппаратов уничтожили над территорией Республики Крым.

Ранее Минобороны сообщило о семи сбитых беспилотниках в ночь на 20 октября. Больше всего БПЛА, три единицы, было перехвачено над Крымским полуостровом.