Над Брянской областью перехватили шесть украинских беспилотников

Днем вторника, 21 октября, над Брянской областью было перехвачено шесть БПЛА противника. Об этом сообщило в своем официальном телеграм-канале Министерство обороны.

По словам военных, ВСУ продолжают попытки наносить террористические удары по приграничным территориям.

«В период с 12.00 мск до 16.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указали они.

Все дроны были сбиты над территорией Брянской области.

Ранее Минобороны сообщило о семи сбитых беспилотниках в ночь на 20 октября. Больше всего БПЛА, три единицы, было перехвачено над Крымским полуостровом.