Над Брянской областью перехватили вражеский беспилотник

Украинцы запустили еще один беспилотник самолетного типа по территории России. Подробности рассказали в официальном канале Минобороны России 11 октября.

В среду над Брянской областью был обнаружен украинский беспилотник самолетного типа, около 15:30. С его помощью ВСУ планировали совершить очередной теракт.

Силы ПВО обнаружили летательный объект и уничтожили его прямо в небе. Данные о разрушениях или пострадавших уточняются.