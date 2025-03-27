Над Брянской областью за ночь сбили один беспилотник

Прошедшей ночью на 27 марта над Брянской областью был нейтрализован БПЛА противника. Об этом сообщил официальный телеграм-канал Министерства обороны РФ.

ВСУ в ночь на 27 марта пытались нанести очередной террористический удар по территории России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Брянской области», — указали военные.

По имеющимся данным, при этом никто не пострадал. Разрушений и повреждений объектов на земле также не отмечено.

Ранее сообщалось о том, что украинские боевики, оккупировавшие курские села, угрожали местным жителям пытками. Они говорили им, что будут кидать их в подвалы и отрезать им пальцы, если среди их родственников есть те, кто служит в российской армии. Об этом сообщила женщина, эвакуированная из приграничья.