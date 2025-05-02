Над Черным морем сбили семь украинских беспилотников

В ночь на 2 мая российские ПВО отразили атаку ВСУ на Севастополь. Над Черным морем было сбито семь вражеских беспилотников, сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развозжаев.

Ликвидацию дронов, кроме средств ПВО, ведут средства подавления.

Развозжаев обратился к горожанам с призывом сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности.

Ранее сообщалось о том, что в Краснодарском крае объявили угрозу атаки дронов ВСУ.