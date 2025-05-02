Над Черным морем сбили семь украинских беспилотников
ПВО сбили семь беспилотников над Черным морем
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Вооруженные силы Украины продолжают атаки на российские регионы.
В ночь на 2 мая российские ПВО отразили атаку ВСУ на Севастополь. Над Черным морем было сбито семь вражеских беспилотников, сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развозжаев.
Ликвидацию дронов, кроме средств ПВО, ведут средства подавления.
Развозжаев обратился к горожанам с призывом сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности.
Ранее сообщалось о том, что в Краснодарском крае объявили угрозу атаки дронов ВСУ.