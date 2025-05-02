В Краснодарском крае объявили угрозу атаки дронов ВСУ
Жителей Краснодарского края предупредили об угрозе атаки дронов
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В Краснодарском крае объявили угрозу атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. Информация об этом опубликована в приложении МЧС РФ.
На протяжении ночи на 1 мая украинские войска пытались атаковать объекты на территории России. Противовоздушной обороне удалось нейтрализовать восемь БПЛА противника.
Ранее сообщалось о том, что украинским вооруженным формированиям были нанесены поражения в 162 пунктах их временной дислокации.