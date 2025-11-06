Отчет Минобороны: силы ПВО сбили за ночь 75 украинских беспилотников

На протяжении ночи на четверг, 6 ноября, российская противовоздушная оборона нейтрализовала над регионами России 75 дронов неприятеля. Об этом сообщило в своем официальном телеграм-канале Министерство обороны.

По словам военных, ВСУ пытались массово наносить удары по объектам на территории России, но противовоздушная оборона была начеку и отражала удары неприятеля.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указали они в микроблоге.

Над Волгоградской областью было уничтожено 49 беспилотников. Над территорией Республики Крым сбили семь БПЛА. Шесть дронов перехватили в Воронежской области. Еще четыре удалось нейтрализовать в Ростовской области. Три летательных аппарата уничтожили над Белгородской областью. Два беспилотника сбили над территорией Орловской области. Над Курской, Тамбовской, Липецкой и Московской областями сбили по одному БПЛА.

Ранее Минобороны сообщило, что на протяжении ночи на среду, 5 ноября, российская противовоздушная оборона сбила над регионами России 40 дронов неприятеля. Больше всего БПЛА, 11 единиц, перехватили над Воронежской областью.