Над Дагестаном уничтожили восемь беспилотников ВСУ
Минобороны: утром 22 октября ПВО сбила 13 украинских БПЛА
Фото: [istockphoto/comshcherbak volodymyr]
На протяжении первой половины дня противовоздушная оборона уничтожила над территорией Республики Дагестан восемь БПЛА противника. Об этом сообщило в своем телеграм-канале Министерство обороны.
По словам военных, утром среды, 22 октября, ВСУ предприняла новые попытки атаковать российскую территорию.
«В период с 07:00 мск до 11:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указали они в микроблоге.
При этом восемь БПЛА были нейтрализованы над территорией Дагестана. Еще три перехватили над акваторией Черного моря. Два дрона сбили над Республикой Крым.
Ранее Минобороны сообщило о 55 сбитых беспилотниках ВСУ в ночь на 21 октября. Больше всего БПЛА, 34 единицы, было перехвачено над Ростовской областью.