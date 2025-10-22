Над Дагестаном уничтожили восемь беспилотников ВСУ

На протяжении первой половины дня противовоздушная оборона уничтожила над территорией Республики Дагестан восемь БПЛА противника. Об этом сообщило в своем телеграм-канале Министерство обороны.

По словам военных, утром среды, 22 октября, ВСУ предприняла новые попытки атаковать российскую территорию.

«В период с 07:00 мск до 11:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указали они в микроблоге.

При этом восемь БПЛА были нейтрализованы над территорией Дагестана. Еще три перехватили над акваторией Черного моря. Два дрона сбили над Республикой Крым.

Ранее Минобороны сообщило о 55 сбитых беспилотниках ВСУ в ночь на 21 октября. Больше всего БПЛА, 34 единицы, было перехвачено над Ростовской областью.