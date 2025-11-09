Над двумя регионами России перехватили 10 украинских беспилотников

В течение дня воскресенья, 9 ноября, российская противовоздушная оборона нейтрализовала угрозу регионам РФ, сбив 10 украинских БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале сообщило Министерство обороны.

По словам военных, ВСУ не оставляют своих попыток атаковать объекты на территории России.

«С 13.00 мск до 17.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указали они.

Семь беспилотников были перехвачены над территорией Воронежской области. Еще три нейтрализовали над Белгородской областью.

До этого Минобороны сообщило, что на протяжении ночи на 9 ноября дежурные средства ПВО сбили 44 беспилотника. При этом 43 из них уничтожили над Брянской областью.