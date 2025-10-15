Над двумя регионами России сбили еще три украинских БПЛА

Минобороны: над Курской и Белгородской областями сбили еще три беспилотника ВСУ

Безопасность

На протяжении трех часов во второй половине дня среды, 15 октября, над двумя российскими регионами было нейтрализовано три украинских БПЛА. Об этом сообщило в своем телеграм-канале Министерство обороны.

По утверждению военных, украинская армия продолжила свои атаки по российским регионам.

«В период с 13:00 до 16:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — указали они.

Над территорией Курской области было уничтожено два БПЛА. Еще один дрон перехватили в Белгородской области.

Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 15 октября российская противовоздушная оборона нейтрализовала над регионами РФ 59 дронов неприятеля. Больше всего беспилотников, 17 единиц, перехватили над Ростовской областью.

Актуально