Над двумя российскими регионами сбили украинские ракету и БПЛА
ВСУ пытались ударить по Курской области ракетой
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Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что над регионом сбили украинскую ракету. Также силы ПВО активно работали в Белгородской области.
По словам Алексея Смирнова, украинскую ракету сбили над Курской областью вечером, 13 октября. Силы ПВО успешно отразили атаку противника.
Также Минобороны РФ проинформировало, что ВСУ запускали беспилотник в сторону Белгородской области. Там аналогично сработали силы противовоздушной обороны, украинский БПЛА успешно сбили. Террористические атаки на территории РФ пресекли, никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что глава ДНР сообщил о невозвратных потерях в Дзержинске ДНР после атак ВСУ и боев за город.