Над двумя российскими регионами сбили украинские ракету и БПЛА

Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что над регионом сбили украинскую ракету. Также силы ПВО активно работали в Белгородской области.

По словам Алексея Смирнова, украинскую ракету сбили над Курской областью вечером, 13 октября. Силы ПВО успешно отразили атаку противника.

Также Минобороны РФ проинформировало, что ВСУ запускали беспилотник в сторону Белгородской области. Там аналогично сработали силы противовоздушной обороны, украинский БПЛА успешно сбили. Террористические атаки на территории РФ пресекли, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что глава ДНР сообщил о невозвратных потерях в Дзержинске ДНР после атак ВСУ и боев за город.