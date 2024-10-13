Стало известно о невозвратных потерях в Дзержинске ДНР после атак ВСУ

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что бои за Дзержинск (Торецк — укр.) продолжаются. В ходе буйств ВСУ были разрушены многие объекты инфраструктуры, которые уже не подлежат восстановлению.

Дзержинск находится под контролем украинских группировок, бои продолжаются у города и в его черте. Освобождение пункта, как отметил Пушилин, «не за горами». В этой миссии активно участвует 132-я бригада.

Сам глава ДНР прибыл в Дзержинск с проверкой. Он пообщался с жителями, узнал об их морально-психологическов состоянии, осмотрел потери в городе. По словам Пушилина, часть инфраструктуры города утрачена окончательно после действий ВСУ.

«Ознакомился [в Дзержинске] с состоянием инфраструктурных объектов. Некоторые, увы, уничтожены безвозвратно, как здание администрации города», — написал глава ДНР в личном блоге.

Отметим, как раз 13 октября стало известно, что ВСУ терпят поражение в Дзержинске. Как отмечал ТАСС, подразделения активно отступают и отодвигаются с позиций. Об этом сообщалось ранее.