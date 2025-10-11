Над двумя российскими регионами уничтожили четыре украинских БПЛА

Днем субботы, 11 октября, противовоздушной обороной было перехвачено над российской территорией четыре беспилотника ВСУ. Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщило Министерство обороны.

По словам военных, ВСУ продолжили попытки террористических ударов по объектам, которые находятся на территории России.

«С 12.00 до 15.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — указали они.

Три БПЛА было нейтрализовано над территорией Белгородской области. Еще один уничтожили над Курской областью.

Ранее Минобороны сообщало о девяти уничтоженных украинских беспилотниках. Их уничтожили всего за один час над акваторией Черного моря, это произошло утром 10 октября.