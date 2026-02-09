Над Геленджиком прогремели взрывы, ПВО работает по беспилотникам над морем

В небе над Геленджиком в Краснодарском крае прогремела серия взрывов, сообщил телеграм-канал SHOT со ссылкой на очевидцев. Отмечается, что со стороны акватории Черного моря было слышно около пяти мощных хлопков.

Свидетели сообщают о ярких вспышках и гуле, доносящемся с неба. По предварительной информации, российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожают украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), пытающиеся атаковать с морского направления.

Информации о возможных пострадавших или разрушениях на земле не поступало. Параллельно с этим в соседних городах-курортах Краснодарского края — в Сириусе, Сочи, Туапсе и Новороссийске — объявлена повышенная опасность атаки с помощью беспилотников.

Ранее появились подробности ночной атаки украинских БПЛА на Тверскую область.