Над Крымом и Белгородской областью сбили два украинских БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотника над территорией Белгородской области и Республики Крым. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

По информации оборонного ведомства, пролеты БПЛА были пресечены в период с 10:00 мск по 11:10 мск. Угрозы для граждан и объектов инфраструктуры в результате инцидентов не зафиксировано.

ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать объекты на территории России. Чаще всего под удар попадают Белгородская, Курская и Брянская области, граничащие с Украиной. Там, а также в Крыму и Севастополе, введен «желтый» (высокий) уровень опасности. Специалисты продолжают контролировать ситуацию и осуществлять необходимую защиту воздушного пространства.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что за ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над российскими регионами и акваторией Черного моря 91 вражеский БПЛА.