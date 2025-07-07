За ночь над регионами РФ и акваторией Черного моря сбили 91 украинский БПЛА

В течение прошедшей ночи системы противовоздушной обороны (ПВО) зафиксировали и успешно сбили 91 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа, пытавшийся атаковать объекты на территории России. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Основная часть беспилотников была перехвачена над приграничными областями РФ. Так, в Белгородской области были сбиты 20 дронов, в Курской — 14, в Брянской — восемь. В Липецкой области силы ПВО уничтожили девять БПЛА, в Московской и Воронежской — по восемь. Семь беспилотников перехватили в акватории Черного моря.

Помимо этого, были перехвачены дроны над территориями Новгородской, Тверской, Тамбовской, Ленинградской областей (по три БПЛА), а также в районах Орловской области (два БПЛА), Владимирской области, Краснодарского края и Республики Крым — по одному беспилотнику в каждом из этих регионов.

Операции по перехвату и уничтожению дронов остаются приоритетным направлением российской обороны, которая обеспечивает безопасность граждан и сохранение территориальной целостности страны.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили шесть беспилотников, летевших на российскую столицу.