Над Курской областью и Краснодарским краем сбили 6 украинских беспилотников

За прошедшую ночь над двумя российскими регионами было перехвачено шесть БПЛА украинской армии. ПВО отражала атаки ВСУ в Краснодарском крае и Курской области. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на заявление Министерства обороны РФ.

В ночь на 2 августа украинская армия предприняла очередные террористические атаки по российской территории. Дежурные средства противовоздушной обороны ВС РФ были начеку и отбили удары.

«Уничтожены два украинских БПЛА самолетного типа над территорией Курской области и четыре БПЛА перехвачены над территорией Краснодарского края», — указали в военном ведомстве.

Ранее сообщалось об отражении атак на Севастополь. ПВО перехватила 4 вражеских ракеты, одна из них после перехвата развалилась на части и упала в городе. Взрывотехники в данный момент пытаются обезвредить ее.