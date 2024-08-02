Развожаев: упавшую в Севастополе часть ракету могут уничтожить на этом же месте

Безопасность
pxhere.com

Фото: [pxhere.com]

Взрывотехники разбираются в Севастополе упавшим на землю куском сбитой ракеты. Возможно, им придется пойти на крайние меры и взрывать этот кусок прямо на месте. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале губернатора Михаила Развожаева.

Глава города заявил, что сотрудники экстренных служб в данный момент оценивают возможность вывезти часть ракеты, упавшей на территории Севастополя.

«Если пиротехники поймут, что вывезти часть ракеты невозможно, то она будет уничтожена на месте со всеми необходимыми мерами безопасности», - указал он.

Губернатор добавил, что все жители прилегающих к месту ЧП домов обязательно будут предупреждены о действиях саперов. Им дадут время на то, чтобы покинуть свое жилье и отправиться в безопасное место. Дороги, которые проходят рядом с местом инцидента, уже будут перекрыты для движения.

Ранее Развожаев сообщил, что те ракеты, которыми ВСУ атаковали город, были начинены металлическими поражающими элементами. Российская ПВО сбила над Севастополем четыре такие ракеты.

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