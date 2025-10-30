Над Курской областью сбили еще три украинских беспилотника

На протяжении утра четверга, 30 октября, над российской территорией было уничтожено три беспилотника противника. Об этом сообщило в своем телеграм-канале Министерство обороны.

По словам военных, ВСУ продолжают свои попытки атаковать территорию России.

«В период с 8:00 мск до 11:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Курской области», — указали они.

Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 30 октября над российской территорией было перехвачено 170 неприятельских дронов. Больше всего беспилотников, 48 единиц, нейтрализовали над Брянской областью.