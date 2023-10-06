Над Курской областью сбили украинский беспилотник
Фото: [©Станислав Красильников/РИА Новости]
Вечером пятницы, 6 октября, украинцы вновь предприняли попытку атаковать российские территории. Подробности рассказали в официальном канале Минобороны России.
По данным военного ведомства, киевский режим совершил атаку около 19 часов вечера пятницы, выпустив беспилотник самолетного типа. Его заметили дежурные силы ПВО и сразу уничтожили над Курской областью.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт публиковал предупреждения для граждан с просьбой не подходить к обломкам беспилотников, это крайне опасно.