Над Курской областью сбили украинский беспилотник

По данным военного ведомства, киевский режим совершил атаку около 19 часов вечера пятницы, выпустив беспилотник самолетного типа. Его заметили дежурные силы ПВО и сразу уничтожили над Курской областью.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт публиковал предупреждения для граждан с просьбой не подходить к обломкам беспилотников, это крайне опасно.