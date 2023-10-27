Над Курской областью сбили украинский беспилотник

Очередную атаку предприняли украинцы по территории Российской Федерации вечером в пятницу, 27 октября. Об этом сообщили в официальном канале Минобороны России.

По данным пресс-службы военного ведомства, попытка теракта была совершена около 19 часов пятницы: ВСУ запустили беспилотник самолетного типа.

Его сразу засекли в небе над территорией Курской области, после чего уничтожили. Данные по пострадавшим или каким-либо наземным разрушениям уточняются.

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