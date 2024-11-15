Над Курской областью сбили украинскую ракету и 13 беспилотников

В Курской области военно-воздушные силы Российской Федерации перехватили украинскую ракету и 13 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что угроза атак дронов на территории области остается актуальной.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что действия украинской армии в Курской области имеют стратегическое значение — они отвлекают российские силы от других направлений, таких, например, как Донбасс.

В частности, если бы не боевые действия на этом участке фронта, российская армия могла бы усилить свои наступательные операции в ДНР