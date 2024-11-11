Сырский заявил, что действия ВСУ в Курской области направлены на прикрытие других направлений

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что действия украинской армии в Курской области имеют стратегическое значение — они отвлекают российские силы от других направлений, таких, например, как Донбасс, передает РБК.

В частности, если бы не боевые действия на этом участке фронта, российская армия могла бы усилить свои наступательные операции в ДНР, где основные усилия сосредоточены на покровском и кураховском направлениях.

«Важность этого оперативного района (Курской области. — Прим. ред.) нельзя недооценивать, учитывая количество войск противника, которые там сосредоточены», — отметил Сырский.

Российские вооруженные силы добились значительных успехов в районе Покровска и Курахово, захватив несколько населенных пунктов, включая Максимовку, Антоновку и Кременную Балку. В Курской области бои продолжаются уже три месяца, начиная с 6 августа.

По данным Министерства обороны РФ, 10 ноября удалось отразить 11 контратак ВСУ, в результате которых украинская армия понесла потери до 90 человек убитыми и ранеными, а также лишилась трех танков и трех боевых машины пехоты. Более того, трое украинских военнослужащих сдались в плен.

Ранее сообщалось, что российские десантники эвакуировали и отремонтировали технику из Курской области.