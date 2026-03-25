Дрозденко сообщил о возгорании из-за атаки БПЛА в порту Усть-Луга в Ленобласти

Силы противовоздушной обороны увеличили число уничтоженных беспилотных летательных аппаратов над Ленинградской областью до 17. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, уточнив, что отражение атаки продолжается.

Ранее глава региона информировал о восьми сбитых дронах. По мере развития событий количество уничтоженных целей возросло.

Как пишет «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Shot, очевидцы сообщают о взрывах и ярких вспышках в небе над областью.

В порту Усть-Луга в Ленинградской области произошло возгорание после атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко. По предварительным данным, пострадавших нет. Всего над регионом сбито 33 вражеских БПЛА.

В связи с угрозой аэропорт Пулково временно прекратил работу. По данным оперативных служб, фиксируются отмены рейсов по направлениям в Москву, Стамбул и Душанбе. Прибытие и отправление воздушных судов задерживаются.

Согласно предыдущим сводкам Министерства обороны РФ, в период с 20:00 до 23:00 силами ПВО было уничтожено 139 беспилотников над различными регионами страны. Ситуация в Ленинградской области остается в зоне особого внимания оперативных служб.