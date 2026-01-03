Серийную атаку украинских БПЛА отразили в Подмосковье

Системы противовоздушной обороны МО РФ сбили седьмой по счету беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Атака с использованием БПЛА со стороны Украины была начата 3 января. В 20:19 Собянин сообщил об очередном дроне, сбитом в небе над Московским регионом. Всего за день ВСУ запустили в сторону российской столицы семь беспилотников.

Данный инцидент продолжает серию попыток атак на столичный регион с использованием дронов. Информация о возможных разрушениях или пострадавших на земле на текущий момент не поступала. Оперативные службы продолжают мониторинг воздушной обстановки.

Одновременно с угрозой для Москвы о беспилотной опасности были предупреждены жители подмосковных Истры и Дубны, передает телеграм-канал «Осторожно, новости».

