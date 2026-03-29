Над Московской областью уничтожены три беспилотника за ночь

В ночь на 29 марта средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников на Москву. За семь часов были уничтожены три летательных аппарата, на месте падения обломков работают экстренные службы.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что силами ПВО Министерства обороны было уничтожено три беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону Москвы. Градоначальник уточнил, что на месте падения обломков специалисты экстренных служб проводят необходимые работы.

По данным источников, всего за ночь с 23 часов 28 марта до 6 утра воскресенья над регионом были зафиксированы и ликвидированы три беспилотные цели. Информация о пострадавших и разрушениях в результате инцидента не поступала.

До этого сообщалось о ситуации в небе над Ленинградской областью. По последним данным, уничтожено 27 летательных аппаратов, при этом разрушений и пострадавших не зафиксировано.