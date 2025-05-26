Над Москвой сбили еще один украинский беспилотник

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о еще одном сбитом беспилотнике, летевшем на российскую столицу. Информацию об этом он опубликовал в своем телеграм-канале в 12:38 мск.

По словам Собянина, на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.

В дополнение к этому, пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко сообщил об ограничениях на работу двух московских аэропортов — Домодедово и Жуковский. Ограничения были сняты спустя 20 минут.

Это уже четвертый случай за сутки, когда московские аэропорты сталкиваются с временными ограничениями. Первый раз их работу приостановили в 00:25 мск, затем — в 04:38 и в 08:30. Кроме того, ограничения коснулись аэропортов Вологды, Череповца, Иваново и Ярославля.

Как ранее сообщило Министерство обороны РФ, за ночь силы противовоздушной обороны сбили 96 беспилотников ВСУ. Отмечалось, что над Московским регионом ликвидировали шесть дронов.