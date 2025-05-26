Силы ПВО за ночь сбили 96 украинских беспилотников над территорией России
Минобороны: за ночь силы ПВО уничтожили 96 украинских БПЛА над территорией РФ
Фото: [flickr.com]
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 96 вражеских беспилотников, пытавшихся атаковать российскую территорию. Об этом утром 26 мая сообщило Министерство обороны РФ.
Отмечается, что средства ПВО активно работали с 20:00 мск, ликвидируя украинские дроны. Наиболее интенсивные обстрелы были зафиксированы в Брянской области, где был ликвидирован 31 дрон. В Белгородской области сбили 16 БПЛА, в Курской — 11, Тульской — 9, Орловской — 8.
Также вражеские беспилотники были ликвидированы над Московским регионом — 6 БПЛА. Над Калужской областью сбили 5 беспилотников, над Ивановской — 4, над Рязанской и Владимировской областями — по два БПЛА, и еще по одному — над Ярославской областью и Республикой Татарстан.
Также в оборонном ведомстве уточнили, что с 10:00 мск 25 мая до 08:00 мск 26 мая силы ПВО уничтожили 148 БПЛА.
Российские силы ПВО продолжают активно противостоять атакам беспилотников, обеспечивая безопасность граждан и инфраструктуры региона.
Ранее сообщалось, что обломки БПЛА упали в промзоне в Кинешме Ивановской области.