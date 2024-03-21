В Луганске пять полицейских посекло осколками после взрыва при задержании

В среду, 20 марта, в Луганске пять полицейских пострадали во время задержания подозреваемого в преступлении. Об этом сообщает Следственный комитет ЛНР.

Инцидент случился вечером в среду, 20 марта, когда полицейские преследовали мужчину, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления. На одной из улиц стражи порядка достали фигуранта из такси, после чего тот привел в действие неизвестный предмет и раздался взрыв. В результате инцидента пять стражей порядка получили травмы. Медики диагностировали у них контузии, а также осколочные ранения. Что касается пассажира такси, то он погиб на месте взрыва. В настоящее время силовики устанавливают личность злоумышленника. По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Ранее мы писали, что в Талдоме местных жителей задержали за избиение мужчины в автосервисе. Злоумышленники отобрали у жертвы телефон и украли с его счета 415 тысяч рублей. Известно, что два участника нападения неоднократно привлекались к уголовной ответственности. Еще одного фигуранта продолжают искать.