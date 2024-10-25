Над Орловской областью ликвидировали еще пять украинских беспилотников
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Система противовоздушной обороны ликвидировала над Орловской областью еще пять украинских беспилотников, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Андрей Клычков.
К счастью, никто не пострадал.
Никаких повреждений в результате атаке нет. В настоящее время на месте работают оперативные службы.
До этого в небе над Орловской областью сбили четыре БПЛА. В результате атаки также пострадавших нет, данных о разрушениях наземной инфраструктуры не поступало.
По словам Клычкова, в последнее время украинские боевики усилили атаки на на приграничные регионы.
В пятницу Минобороны РФ сообщило о ликвидации девяти беспилотников над Курской, Брянской и Орловской областями.
Ранее сообщалось о том, что в Курской области объявлена опасность атаки беспилотников.