Над Орловской областью ликвидировали еще пять украинских беспилотников

Система противовоздушной обороны ликвидировала над Орловской областью еще пять украинских беспилотников, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Андрей Клычков.

К счастью, никто не пострадал.

Никаких повреждений в результате атаке нет. В настоящее время на месте работают оперативные службы.

До этого в небе над Орловской областью сбили четыре БПЛА. В результате атаки также пострадавших нет, данных о разрушениях наземной инфраструктуры не поступало.

По словам Клычкова, в последнее время украинские боевики усилили атаки на на приграничные регионы.

В пятницу Минобороны РФ сообщило о ликвидации девяти беспилотников над Курской, Брянской и Орловской областями.

Ранее сообщалось о том, что в Курской области объявлена опасность атаки беспилотников.