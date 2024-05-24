Над Крымом уничтожили ракеты ATACMS

Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении над территорией Крыма трех ракет ATACMS.

По данным ведомства, объекты были уничтожены средствами противовоздушной обороны в ночь на 24 мая. Кроме того, два беспилотника сбили над территорией Белгородской области.

В Черном соре морская авиация РФ уничтожила три надводных вражеских дрона, следовавших в сторону Крыма.

Вечером в Симферопольском районе Крыма были слышны громкие звуки. Как оказалось, они свидетельствовали о работе ПВО. По словам главы республики Сергея Аксенова, в связи с атакой ВСУ погибли два случайных прохожих, оказавшиеся на улице.

Также попадание зафиксировали в Алуште, где из-за этого загорелся заброшенный санаторий.

ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать Республику Крым, а также другие регионы России. Так, в Белгородской, Брянской, Курской областях установлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.

Ранее мы сообщали, что полноценный курортный сезон в Крыму наступит после завершения спецоперации.