Над Крымом уничтожили ракеты ATACMS
Фото: [Pxhere.com]
Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении над территорией Крыма трех ракет ATACMS.
По данным ведомства, объекты были уничтожены средствами противовоздушной обороны в ночь на 24 мая. Кроме того, два беспилотника сбили над территорией Белгородской области.
В Черном соре морская авиация РФ уничтожила три надводных вражеских дрона, следовавших в сторону Крыма.
Вечером в Симферопольском районе Крыма были слышны громкие звуки. Как оказалось, они свидетельствовали о работе ПВО. По словам главы республики Сергея Аксенова, в связи с атакой ВСУ погибли два случайных прохожих, оказавшиеся на улице.
Также попадание зафиксировали в Алуште, где из-за этого загорелся заброшенный санаторий.
ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать Республику Крым, а также другие регионы России. Так, в Белгородской, Брянской, Курской областях установлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.
Ранее мы сообщали, что полноценный курортный сезон в Крыму наступит после завершения спецоперации.