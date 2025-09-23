Над пятью регионами РФ сбили 58 украинских беспилотников

В течение первой половины дня вторника 23 сентября российская противовоздушная оборона сбила над своей территорией 68 неприятельских беспилотников. Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщило Министерство обороны.

Украинская армия продолжила 23 сентября попытки нанесения ударов по объектам на территории РФ.

«C 08.00 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 58 украинских беспилотных летательных аппаратов», — указали военные.

БПЛА были нейтрализованы над территориями Белгородской, Калужской, Рязанской и Тульской областей, а также над Московским регионом.

До этого сообщалось, что российская ПВО нейтрализовала над регионами РФ на протяжении одной ночи 114 дронов неприятеля. Больше всего беспилотников, по 25 единиц, было уничтожено над Ростовской областью и Краснодарским краем.