Над пятью регионами России: ПВО уничтожила 15 украинских БПЛА

Во вторник, 28 октября, противовоздушная оборона отражала атаки ВСУ на российскую территорию. В результате было сбито 15 беспилотников, об этом сообщило в своем телеграм-канале Министерство обороны.

По утверждению военных, за последние часы над регионами России происходило отражение неприятельских атак.

«C 15.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указали они в микроблоге.

Над Брянской областью было уничтожено семь беспилотников. Над Орловской областью сбили три БПЛА. По два дрона перехватили в Курской и Тульской областях. Еще один удалось нейтрализовать в Калужской области.

Ранее Минобороны сообщило о 193 сбитых беспилотниках в ночь на 27 октября. Больше всего БПЛА, 47 единиц, было перехвачено над Брянской областью.