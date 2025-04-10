Над подмосковным Наро-Фоминском уничтожили дрон ВСУ, рвавшийся к Москве

Граждане, проживающие в Московской области, сообщили о мощном звуке, похожем на взрыв, который произошел в Наро-Фоминске в 22:30 в среду, 9 апреля. Эту информацию предоставил телеграм-канал SHOT.

По информации, в некоторых частях города из-за сильного шума сработали автомобильные сигнализации и задрожали стекла в оконных проемах.

В промежуток времени с 20:15 до 21:10 средствами противовоздушной обороны были успешно ликвидированы шесть самолетов-нарушителей в воздушном пространстве Калужской области.

К настоящему времени информации о произошедшем от официальных источников не поступало.

Ранее сообщалось, что ночь с 8 на 9 апреля российские силы противовоздушной обороны (ПВО) осуществили успешную операцию по перехвату и уничтожению 158 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), запущенных с украинской территории.