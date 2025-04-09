За ночь над регионами РФ уничтожили 158 украинских БПЛА

В ночь с 8 на 9 апреля российские силы противовоздушной обороны (ПВО) осуществили успешную операцию по перехвату и уничтожению 158 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), запущенных с украинской территории. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

По информации ведомства, большинство беспилотников было обнаружено в Краснодарском крае, где сбили 67 дронов. В Ростовской области уничтожили 29 аппаратов, в то время как в Северной Осетии-Алании было перехвачено 15 беспилотников. В Воронежской области сбили еще 11 дронов.

В Курской области силы ПВО уничтожили 10 беспилотников, а в Белгородской — пять. Три дрона сбили над Крымом, а по два беспилотника уничтожили в Пензенской и Саратовской областях. Один аппарат был сбит в Орловской области, еще один — в Ставропольском крае.

Кроме того, в акватории Азовского моря было перехвачено семь беспилотников, а над Черным морем — шесть.

ВСУ продолжают предпринимать попытки атаковать инфраструктуру РФ с использованием БПЛА. Российские силы ПВО активно отвечают на эти угрозы, регулярно пресекая атаки Киева. Ежедневно ситуацию мониторит Минобороны России.

В арсенале российских войск находятся различные комплексы ПВО, включая С-400 и С-500, которые способны эффективно перехватывать и уничтожать традиционные воздушные цели и беспилотники. Эти системы располагают современными радарами, которые позволяют выявлять дроны на больших расстояниях и точно отслеживать их движения.

Ранее сообщалось, что в многоэтажке в Ростовской области обнаружили упавший БПЛА.