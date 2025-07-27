Над Псковской областью уничтожили украинский БПЛА

В Псковской области силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Он отметил, что вражеский дрон был ликвидирован в Невельском муниципальном округе. В настоящее время на месте падения обломков работают оперативные службы и проводится осмотр территории.

Ведерников добавил, что в связи с инцидентом в районе введен режим беспилотной опасности. Он также предупредил местных жителей о возможных временных перебоях в работе мобильной связи.

Глава региона отметил, что, в случае обнаружения беспилотников или подозрительных объектов в воздушном пространстве региона, гражданам необходимо немедленно сообщить об этом по телефону экстренных служб 112 или оперативному дежурному УФСБ России по Псковской области по номеру 725200.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что за ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 99 беспилотников над российской территорией.