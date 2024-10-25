Над регионами РФ уничтожили семь БПЛА и малоразмерный воздушный шар

Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении над российской территорией семи вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. По данным оборонного ведомства, объекты ВСУ уничтожены силами противовоздушной обороны (ПВО).

Кроме того, российские силы сбили малоразмерный воздушный нар над территорией РФ.

Беспилотники были успешно ликвидированы над акваторией Азовского моря. Над ним силы ПВО сбили три БПЛА. Столько же сбили над Белгородской областью. Еще один дрон уничтожили над Брянской областью. Неизвестный объект в виде воздушного шара заметили и сбили над Ростовской областью.

ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать территорию РФ беспилотниками. Минобороны РФ ежедневно сообщает о пресечении попыток врага достичь своих целей.

Ранее сообщалось, что ВС РФ с помощью ФАБ-3000 уничтожили около 50 операторов дронов ВСУ в Курахово в ДНР.