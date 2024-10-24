ВС РФ с помощью ФАБ-3000 уничтожили около 50 операторов дронов ВСУ в Курахово

Российские военнослужащие нанесли авиационный удар с использованием бомбы ФАБ-3000 по местонахождению временного штаба отряда беспилотников ВСУ в Курахово, расположенном в ДНР. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

В результате этих действий российским военным удалось уничтожить порядка 50 операторов дронов ВСУ, а также до семи единиц вражеского оружия и техники.

Отмечается, что местоположение подразделения беспилотников выявили операторы российской группировки войск «Юг».

ФАБ-3000 представляет собой фугасную авиабомбу весом три тонны, из которых около 1200 кг занимает взрывчатое вещество. Разработка таких авиабомб началась сразу после Второй мировой войны — в 1946 году. Американские военные расшифровывают аббревиатуру FAB как Father of All Bombs, что переводится как «Отец всех бомб».

Ранее Минобороны РФ сообщило, что ПВО за ночь сбила над российской территорией семь вражеских БПЛА.