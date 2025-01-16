SHOT сообщил о новой атаке ВСУ на Котовск в Тамбовской области

В городе Котовске, расположенном в Тамбовской области, в ночь на четверг, 16 января, предположительно, сработала система противовоздушной обороны. В результате были слышны взрывы, о чём сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на свидетелей происшествия.

По предварительной информации, беспилотные летательные аппараты направлялись в сторону завода по производству пороха, расположенного в селе Кузьмино-Гать.

«Очевидцы рассказали SHOT, что начиная с 00:40 было слышно от 4 до 8 взрывов в небе над Котовском. По предварительным данным, сработала система ПВО над городом», — говорится в публикации.

Также, как уже сообщалось, в селе Кузьмино-Гать в Тамбовской области произошла серия взрывов. На данный момент нет информации от официальных источников о причинах и обстоятельствах произошедшего.

Перед этим губернатор региона Александр Гусев сообщил, что в результате падения украинского БПЛА произошло возгорание на нефтебазе в Воронежской области.