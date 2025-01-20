Над регионами РФ за ночь сбили 31 украинский беспилотник
Минобороны: над российскими регионами за ночь перехвачен 31 украинский БПЛА
Фото: [flickr.com]
Российская ПВО на протяжении ночи на 20 января перехватила над территорией РФ 31 дрон противника. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление Министерства обороны.
Военные заявили, что в ночь на 20 января ВСУ вновь предприняли ряд террористических атак на регионы России.
«Дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат», — указали журналистам.
Над Брянской областью было перехвачено 14 беспилотников, еще шесть сбито над Калужской областью. По три БПЛА нейтрализовали над Курской и Белгородской областями, а в Орловской и Рязанской областях перехватили по два дрона. В Республике Татарстан уничтожили один неприятельский беспилотный летательный аппарат.
Прошедшей ночью из Рязанской области уже поступали новости о том, что ПВО начала отбивать налет неприятельских беспилотников. Местные жители сообщали о взрывах и работе средств противовоздушной обороны.