Над регионами РФ за ночь сбили 31 украинский беспилотник

Российская ПВО на протяжении ночи на 20 января перехватила над территорией РФ 31 дрон противника. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление Министерства обороны.

Военные заявили, что в ночь на 20 января ВСУ вновь предприняли ряд террористических атак на регионы России.

«Дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат», — указали журналистам.

Над Брянской областью было перехвачено 14 беспилотников, еще шесть сбито над Калужской областью. По три БПЛА нейтрализовали над Курской и Белгородской областями, а в Орловской и Рязанской областях перехватили по два дрона. В Республике Татарстан уничтожили один неприятельский беспилотный летательный аппарат.

Прошедшей ночью из Рязанской области уже поступали новости о том, что ПВО начала отбивать налет неприятельских беспилотников. Местные жители сообщали о взрывах и работе средств противовоздушной обороны.