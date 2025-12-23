Над регионами России силы ПВО уничтожили 29 украинских дронов

По данным Министерства обороны РФ, в течение ночи с 23:00 мск 22 декабря до 07:00 мск 23 декабря дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 29 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа.

Атака охватила сразу шесть регионов России. В Ростовской области сбили 14 БПЛА, в Ставропольском крае — 7 дронов, в Белгородской области и Калмыкии — по 3 БПЛА, в Курской области и над Крымом — по одному беспилотнику.

Ситуация на южном и западном стратегических направлениях остается напряженной, о чем свидетельствуют регулярные сообщения Минобороны РФ о перехвате беспилотников.

Ранее сообщалось, что на Украине после удара по порту поврежден крупный терминал растительного масла в Одесской области.