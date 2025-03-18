Над регионами России за ночь сбили 46 украинских беспилотников

В ночь на 18 марта силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили 46 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщило Министерство обороны РФ в телеграм-канале.

По информации оборонного ведомства, больше всего вражеских дронов ликвидировали в Белгородской области — 41 объект. В Брянской и Курской областях уничтожили по два БПЛА, в Орловской области — один беспилотник.

ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать территорию России с помощью БПЛА. Беспилотники пытаются пересечь границу и нанести удары по различным объектам на территории страны. Системы ПВО успешно справляются с этой угрозой.

Власти российских регионов активно работают над устранением последствий этих атак, включая усилия по укреплению безопасности и предупреждению новых инцидентов. Больше всего атакам ВСУ подвергаются приграничные территории РФ — Белгородская, Курская и Брянская области.

Ранее сообщалось, что в результате атаки ВСУ по Белгородской области осколки дрона упали на ТЦ «Атлант Арена», где начался пожар.