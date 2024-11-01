Над регионами России за ночь уничтожили 83 украинских БПЛА

Как сообщило Министерство обороны России, в течение ночи силы ПВО перехватили и уничтожили 83 украинских дрона самолетного типа, которые находились в воздушном пространстве над различными регионами страны.

Среди них 36 БПЛА были сбиты в Курской области, 20 — в Брянской, 12 — в Крыму, 8 — в Воронежской области, 4 — в Орловской области, 3 — в Белгородской.

Губернатор Курской области Алексей Смирнов также сообщил, что в период с 19:00 31 октября до 00:30 1 ноября на территории региона был уничтожен 61 беспилотник.

Кроме того, губернатор Брянской области Александр Богомаз отметил, что с 20:00 31 октября и в течение минувшей ночи в воздухе над регионом были сбиты 38 дронов.

Ранее сообщалось, что в ночь на 31 октября российские силы противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 21 БПЛА Украины в шести субъектах РФ и над акваторией Черного моря. Среди сбитых дронов восемь были ликвидированы над Ростовской областью, пять — над Курской, три — над Волгоградской, два — над Брянской, а по одному беспилотника было уничтожено над Белгородской и Воронежской областями, а также в Черном море.