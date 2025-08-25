Над регионами России за три часа силы ПВО сбили семь украинских БПЛА, сообщили в Минобороны РФ
Фото: [Минобороны РФ]
Вечером в воскресенье над российскими территориями было уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов, как сообщило Министерство обороны Российской Федерации.
Над территориями Республики Крым, Калужской и Брянской областей были сбиты по два беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Еще один БПЛА был сбит над территорией Орловской области.
«Двадцать четвертого августа текущего года в период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Петербурге после атаки БПЛА повреждены два окна.