Над регионами России за три часа силы ПВО сбили семь украинских БПЛА, сообщили в Минобороны РФ

Вечером в воскресенье над российскими территориями было уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов, как сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

Над территориями Республики Крым, Калужской и Брянской областей были сбиты по два беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Еще один БПЛА был сбит над территорией Орловской области.

«Двадцать четвертого августа текущего года в период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Петербурге после атаки БПЛА повреждены два окна.