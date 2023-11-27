Над Рязанью сбили вражеский беспилотник: люди слышали звуки взрывов

Вечером понедельника, 27 ноября, около 21:30 над Рязанской области очевидцы слышали звуки взрывов. Позже в Минобороны России прокомментировали случившееся.

Так, выяснилось, что это была работа ПВО – над городом был замечен беспилотник самолетного типа. Его уничтожили силы ПВО, в инциденте никто не пострадал, также, по предварительным данным, не зафиксировано и разрушений.

По данным Shot, беспилотник был сбит над нефтеперерабатывающим заводом в Рязани. Другие детали уточняются.