Над Россией за ночь сбили 13 беспилотников

Министерство обороны РФ сообщило и ликвидации 13 вражеских беспилотников над регионами страны за ночь.

Отмечается, что система противовоздушной обороны (ПВО) сбила БПЛА над тремя регионами России — над Курской и Белгородской областями (по шесть дронов) и над Брянской областью (один).

По данным губернатора Брянской области Александра Богомоза, жертв и разрушений на нет. Глава региона поблагодарил российских военных за оперативное предотвращение атаки.

ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать территорию РФ с помощью беспилотников. Минобороны РФ регулярно отчитывается о предотвращении таких атак. Власти регионов, где были пресечены попытки, также регулярно сообщают о пострадавших и разрушениях, если они есть.

Ранее сообщалось, что украинские беспилотники нанесли ущерб домам в Краснодарском крае. В ночь на 12 октября ВСУ атаковали территорию региона. По словам губернатора Вениамина Кондратьева, жертв и пострадавших среди местных жителей нет.